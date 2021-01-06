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ضبط شخصين بحوزتهما 80 طربة حشيش

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ضبط شخصين بحوزتهما 80 طربة حشيش ضبط شخصين بحوزتهما 80 طربة حشيش

مصراوي Masrawy

03:05 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني-الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن -جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الشرقية، بحوزتهما (80 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية).

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (ثلاثة أشخاص) في منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية، بحوزتهم (كميات من مخدر الإستروكس – مبلغ مالي)؛ وضبط (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن "الشرقية والإسماعيلية".

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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