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أبرزها 120 شعرية سريعة التحضير.. ضبط 1140 قضية تموينية

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أبرزها 120 شعرية سريعة التحضير.. ضبط 1140 قضية تموينية أبرزها 120 شعرية سريعة التحضير.. ضبط 1140 قضية تموينية

مصراوي Masrawy

02:53 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1140) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (10 طن "أسماك مجمدة ماكريل") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (120ألف عبوة "شعرية سريعة التحضير") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

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