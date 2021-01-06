ضبط شقيقين توأم لتنمر على المواطنين في إمبابة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بالتنمر على المواطنين، وأمكن ضبط المتهم وشقيقه التوأم بامبابة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقاطع فيديو على موقعي التواصل الاجتماعي"فيس بوك – تك توك" يظهر فيه شخص يقوم بالتنمر على المواطنين ومضايقتهم والسخرية منهم بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص المشار إليه ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وله شقيق توأم، حيث قاما بتصوير مقاطع الفيديو فيما بينهما بالتبادل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول يحويان مقاطع الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التربح من تلك المواقع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.