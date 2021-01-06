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عالم فيروسات يحذر من السلالة "النيجيرية" من كورونا

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عالم فيروسات يحذر من السلالة "النيجيرية" من كورونا عالم فيروسات يحذر من السلالة "النيجيرية" من كورونا

مصراوي Masrawy

02:44 م الأربعاء 06 يناير 2021

وكالات:

حذّر عالم الفيروسات النيجيري صنداي أوميلابو، من أن السلالة المتحوّرة من التي ظهرت في نيجيريا، قد تكون لها قدرة أعلى على الإصابة بالمرض، وذلك بعد أن قضى موسم العطلات في مختبره لإجراء التسلسل الجيني لمعرفة المزيد عن متغير كوفيد-19 في بلاده.

وسجّلت نيجيريا، أكبر دولة بأفريقيا من حيث عدد السكان، 89 ألفًا و163 إصابة بكوفيد 18، بما في ذلك 1302 وفاة، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الأحد عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتختلف السلالتان المتحوّرتان المُكتشفتان في بريطانيا وجنوب أفريقيا كثيرًا عن تلك المُكتشفة في نيجيريا، بحسب أوميلابو الذي أكّد أنه "ليس من غير المُعتاد أن تتحو الفيروسات وتسبب متغيّرات"، حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وأوضح أوميلامبو، مدير مركز علم الفيروسات البشرية والحيوانية في كلية الطب والمستشفى التعليمي بجامعة لاغوس، أن نيجيريا تشهد مزيدا من الإصابات بكوفيد-19، لكن ليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كان ذلك من البديل.

وقال أوميلامبو: "ما يمكننا قوله إكلينيكيًا هو أن لدينا المزيد من الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض شديدة"، واصفًا كيف يمكن لشخص واحد أن ينقل المرض إلى أربعة أو خمسة أفراد من العائلة، وهو معدل انتقال أعلى مما تم تسجيله سابقا.

وأضاف: "هذا يظهر لنا أن شيئًا ما يحدث. إن هناك زيادة كبيرة، لذلك نحن نسجل ذلك ولكننا لم نقم بعد بتسلسل وعزل المصابين لتحديد ما إذا كانت عمليات النقل المتزايدة ناتجة عن المتغير". وقال أوميلامبو: "أعتقد أننا بحاجة إلى تهدئة أذهاننا، سيكون هناك المزيد من المتغيرات القادمة".

وأكد الخبير الصحي "نحتاج إلى مراقبة الفيروس، نحتاج إلى التسلسل. إذا قمنا بالتسلسل، فسيكون لدينا المزيد من المعلومات حول ما هو متداول، وبعد ذلك، بالطبع، نحتاج إلى مواصلة المراقبة، نحتاج إلى مراقبة مدى نشاط الفيروس في البيئة ... ويجب على دعم كل هذه الجهود".

وفيما يبحث العلماء في المختبرات لمعرفة المزيد عن البديل، دعا أوميلامبو، النيجيريين بتوخي الحذر والبقاء "يقظين" لتجنب انتشار الفيروس.

وتساءل: "لا يزال الناس يذهبون ويحتفلون، ما زالوا يذهبون إلى النادي ودون أن يرتدوا أقنعة ". نحن نتحدث عن التباعد الاجتماعي، والناس لا يحترمون ذلك. نتحدث عن استخدام أقنعة الوجه، الناس لا يرتدونها. تراهم في الأسواق، ولا يقومون بذلك. إذا كيف يمكنك التحكم في الفيروس الآن؟".

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مصراوي Masrawy

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