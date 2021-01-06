في أول زيارة من نوعها.. وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان

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يعقد لقاءات مع "البرهان" و"حمدوك" ووزراء

وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى السودان، اليوم الأربعاء؛ لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وذكر بيان حكومي أن "منوتشين" وصل على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها للسودان، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين؛ بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى موضوع حلحلة ديون السودان ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك.

ويعاني السودان نقصاً مزمناً في العملة الصعبة، وتضخماً متسارعاً أثّرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية، وتقدر ديونه الخارجية بنحو 60 مليار دولار.وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين