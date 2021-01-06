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الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020

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الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020 الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020
هدفت لتقديم الخدمات الإسعافية ورفع الوعي بالتعامل مع الطوارئ

الهلال الأحمر بحائل نفّذ 6.700 ساعة تطوعية خلال 2020

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، خلال العام الماضي 2020م، أكثر من 6.698 ساعة تطوعية من خلال 751 متطوعاً ومتطوعة.

جاء ذلك من خلال عدد من الأعمال والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لخدمة المجتمع من خلال المشاركة في المناسبات الرياضية والمهرجانات والوجود في المجمعات التجارية والأماكن العامة؛ بهدف تقديم الخدمات الإسعافية ورفع مستوى الوعي بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة واستفاد منها 27.270 شخصاً.

وقد شاركت الفرق التطوعية للهلال الأحمر البالغ عددها 356 فرقة في تنفيذ نِقَاط الفرز البصري من خلال مبادرة "الجمعة يوماً للتطوع" ونقاط الفرز للمرافق العامة والدوائر الحكومية والخاصة لزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، حيث وفرت الهيئة خلال العام الماضي (119) فرصة تطوعية بمنطقة حائل عبر منصتها للتطوع.

وعلى صعيد الخدمات التطوعية الإسعافية؛ تلقت الفرق التطوعية 27.528 بلاغاً من خلال وجودها في المناسبات المجتمعية والأماكن العامة وجرى التعامل معها في الموقع، فيما تمكنت من نقل 258 حالة إلى المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات العلاجية في المستشفى.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء، أن الهيئة تسعى لتقديم الدعم والتطوير للمتطوعين والمتطوعات وتوفير البرامج التي تمكن من تقديم الخدمات التطوعية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، إيماناً منها بأهمية دور العمل التطوعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة.هيئة الهلال الأحمر السعودي حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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