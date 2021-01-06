إصابة عدد من الجنود التابعين للناتو المتمركزين في لاتفيا بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

ريجا - (د ب ا):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في لاتفيا، اليوم الأربعاء، إن عددا من الجنود التابعين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المتمركزين في عاصمة لاتفيا أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث لوكالة أنباء لاتفيا أن الجنود في العزل الذاتي في قاعدة ادازي العسكرية، دون الإفصاح عن تفاصيل بشأن جنسياتهم أو عدد الجنود المصابين أو وضعهم الصحي.

وأفادت شبكة التلفزيون الكندية " سي بي سي" أن عددا من الجنود الكنديين بين المصابين.

ومن أجل حماية الجانب الشرقي للناتو ومواجهة روسيا، أرسل الناتو فرقا تتألف من ألف جندي لثلاثة دول البلطيق وبولندا.

وتتولى كندا دور القيادة في لاتفيا، وتقود مجموعة متعددة الجنسيات لخوض المعارض تتألف من 450 جندي.

وتشهد لاتفيا، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من 1.9 مليون نسمة، ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأشهر الأخيرة.

وسجلت لاتفيا 44 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بالاضافة إلى 722 حالة وفاة بالفيروس.