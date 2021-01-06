بالصور.. ضبط 139 ألف مخالفة دوائية في حملات بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية على الصيدليات العامة بمنيا القمح.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية ومخزن مستلزمات طبية؛ لإدارتهما بدون تراخيص.

وجرى ضبط وتحريز 139 ألف مخالفة دوائية، تنوعت ما بين أدوية ومستلزمات طبية تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 795 ألف جنيه، بينها أدوية للبيع غير مُسجلة بوزارة الصحة، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين، وتشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.