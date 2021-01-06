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بالصور.. وزير يفتتح مركز الخدمات اللوجستية في بورسعيد

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بالصور.. وزير التموين يفتتح مركز الخدمات اللوجستية في بورسعيد بالصور.. وزير يفتتح مركز الخدمات اللوجستية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:42 م الأربعاء 06 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أول مركز تكنولوجي مطور "يقدم خدمات لوجستية" بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية.

وأطلع وزير التموين، خلال جولته بالمركز، على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وتجهيزات المركز الذي يضم: 6 شبابيك مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد.

كما تفقد وزير التموين منظومة الشكاوي الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بالمركز، وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.

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