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محافظ المنيا يتفقد وحدات الأكسجين بـ"الحميات والصدر"

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محافظ المنيا يتفقد وحدات الأكسجين بـ"الحميات والصدر" محافظ المنيا يتفقد وحدات الأكسجين بـ"الحميات والصدر"

مصراوي Masrawy

02:42 م الأربعاء 06 يناير 2021

رالمنيا- محمد النادي:
زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مستشفيات الحميات والصدر، لمتابعة الوضع الصحي التطورات الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي.
وتفقد المحافظ الأقسام، واطمأن على المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما راجع الخطة العامة للمحافظة في مجابهة تداعيات المستجد.
وتفقد القاضي، أعمال تركيب تانك الأكسجين الجاري تنفيذه بمستشفى الحميات بسعة 6 آلاف لتر، ضمن أعمال تطوير المستشفى، وتابع أعمال تطوير وحدة الأكسجين داخل مستشفى الصدر والجاري تنفيذها مؤخرًا بالمستشفى، مؤكدًا توافر الأكسجين بالإضافة إلى أسطوانات الغاز بالمستشفيات من خلال 5 تنكات داخل مستشفيات "عزل ملوي، وصدر المنيا، والمنيا العام ، وجراحات اليوم الواحد، وصدر وقلب الجامعة".
وتفقد المحافظ، الغرف المخصصة لعزل حالات كورونا؛ للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريض.

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مصراوي Masrawy

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