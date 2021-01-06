لمواجهة كورونا.. إغلاق دير سانت كاترين لحين إشعار آخر

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدر دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء بيانًا بإغلاق كامل للدير، ومنع استقبال الزائرين وعدم تواصل الرهبان مع أحد، حفاظًا على صحة وسلامة الرهبان ورواد مدينة سانت كاترين.

وأوضح البيان أن قرار الإغلاق ساري من اليوم ولحين إشعار آخر.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، إن قرار الإغلاق جاء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة ورهبان الدير.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيجري اقتصار إقامة قداس عيد القيامة على الرهبان فقط، وإمداد رهبان الدير باحتياجاتهم الغذائية وسط إجراءات احترازية حرصًا على صحتهم.

جدير بالذكر أن دير سانت كاترين كان قد أعلن إغلاق الكنيسة ومتحف الأيقونات منذ بداية جائحة فيروس كورونا، مع فتح مسار الرحلة إلى الدير، والسماح للسياح بزيارة بئر النبي موسي، وشجرة العليقة.