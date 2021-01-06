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مسؤولون نرويجيون يتوقعون "عملا طويل الأمد" في موقع الانهيار الأرضي

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مسؤولون نرويجيون يتوقعون "عملا طويل الأمد" في موقع الانهيار الأرضي مسؤولون نرويجيون يتوقعون "عملا طويل الأمد" في موقع الانهيار الأرضي

مصراوي Masrawy

02:07 م الأربعاء 06 يناير 2021

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكرت الشرطة النرويجية اليوم الأربعاء أنه لم يتم إجراء أي عملية بحث الليلة الماضية عن ثلاث جثث مفقودة، بعد انهيار أرضي كبير وقع الأسبوع الماضي في جنوبى النرويج وأودى بحياة عشرة أشخاص.

وتم نشر أفراد من الحرس الليلة الماضية في محيط المنطقة.

وقال ضابط الشرطة، تيري مارشتاد لصحيفة أوسلو ديلي في جي "لا نريد أشخاصا غير مصرح لهم في المنطقة. تم إخلاء المنطقة نظرا لأنه من الخطورة وجودهم هناك".

وأضاف أن الشرطة والأشخاص الآخرين المشاركين في العملية سيعدون خططا حول كيفية المضي قدما.

وتم التعرف على جميع الجثث السبع، التي تم انتشالها حتى الآن، من بينها فتاة عامان ووالداها.

والجثث الثلاث التي مازالت مفقودة جميعها جثث إناث- 13 عاما و49 عاما و50 عاما.

ومثلت ظروف الطقس الشتوي وظروف الأرض غير المستقرة وكميات الأنقاض الضخمة تحديا أمام عمليات البحث .

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