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إندونيسيا تسجل في 2020 أكبر عجز للميزانية منذ 16 عاما

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إندونيسيا تسجل في 2020 أكبر عجز للميزانية منذ 16 عاما إندونيسيا تسجل في 2020 أكبر عجز للميزانية منذ 16 عاما

مصراوي Masrawy

02:02 م الأربعاء 06 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ):

قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي في إفادة اليوم الأربعاء إن عجز الميزانية بلغ 956.3 تريليون روبية في عام 2020، ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عجز الميزانية الذي تم تسجيله في إندونيسيا العام الماضي جاء أقل من التقديرات الحكومية التي كانت تتوقع عجزا بنسبة 6.34% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يمثل أعلى مستوى منذ 2004 على الأقل.

وبلغت إيرادات الدولة 6ر1633 تريليون روبية في عام 2020، بانخفاض بنسبة 16.7% على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات، فقد بلغت الإيرادات الضريبية 070ر1 تريليون روبية في 2020، بانخفاض بنسبة 19.7% على أساس سنوي.

وبلغ الإنفاق الحكومي 9ر2589 تريليون روبية، بزيادة بنسبة 12.2% بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت بلومبرج إلى أن الإندونيسية لديها 234.7 تريليون روبية أموال غير منفقة من عام 2020، حيث سيتم ترحيل 50.9 تريليون روبية إلى عام 2021 لصندوق التعافي الصحي والاقتصادي.

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