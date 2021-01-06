مرصد الأزهر: «بوكو حرام» الجماعة الأكثر دمويةً في أفريقيا في ديسمبر الماضي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر، متابعته عن كثب النشاط الإرهابي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، انطلاقًا من دوره المنوط به في تتبُّع نشاطها الإرهابي ومحاربة أفكارها المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تصدر عنها.

وأشار المرصد في بيان له، الأربعاء، إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد ثباتًا في مؤشر العمليات الإرهابية داخل القارة الأفريقية مقارنة بشهر نوفمبر؛ إذْ سجَّل هذا الشهر 52 عملية إرهابية، وهو نفس عدد العمليات خلال نوفمبر، لافتًا إلى أنه رغم هذا الثبات فإن بعض الدول شهدت نشاطًا إرهابيًّا مكثفًا، بينما تراجع هذا النشاط في بعض الدول الأخرى بشكل نسبي.

ولفت إلى أن حركة «الشباب» الإرهابية، نفَّذت خلال شهر ديسمبر 22 عملية إرهابية بينها 7 عمليات في دولة «كينيا»، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 77 شخصًا وإصابة عشرات آخرين، فيما تراجع نشاط الحركة في دولة الصومال.

وأكد المرصد أن العمليات الأمنية المكثفة التي تشنُّها القوات الصومالية المدعومة من قبل قوات «الأميصوم» قد أجبرت عناصر حركة «الشباب» الإرهابية على الفرار إلى البلاد المجاورة، ما أدَّى إلى سفك مزيد من الدماء فيها عوضًا عن النقص الذي حدث في الصومال، مشيرًا إلى أن جهود القوات الصومالية قد أجبرت الحركة على استخدام أسلوب حرب العصابات؛ إذْ تقوم بتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة ونصب الكمائن، مما جعلها الحركة الأكثر نشاطًا خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال إن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، كثَّفت من نشاطها الإرهابي غرب القارة الأفريقية وخاصة في دولة «النيجر» بسبب الانتخابات التي تجري في البلاد؛ إذْ نفَّذت الجماعة 18 عملية إرهابية، بينها 12 عملية في نيجيريا و5 في النيجر وعملية واحدة في الكاميرون، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 91 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين، لتصبح «بوكو حرام» الجماعة الأكثر دمويةً في أفريقيا خلال شهر ديسمبر.

وشهدت منطقة الساحل الأفريقي تراجعًا نسبيًّا للنشاط الإرهابي؛ إذْ تمَّ تسجيل 9 عمليات إرهابية حمل بعضها بصمات جماعة «داعش الصحراء الكبرى» وغيرها من الجماعات المتطرفة، وأسفرت تلك العمليات عن سقوط أكثر من 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين.​