بحضور النقيب العام.. افتتاح نادي المهن الزراعية بحي الكوثر في سوهاج

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج يرافقه الدكتور سيد علي خليفة نقيب عام الزراعيين على مستوى الجمهورية، والمهندس خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، اليوم الأربعاء، نادى نقابة المهن الزراعية بحي الكوثر.

وتفقد المحافظ النادي، مشيدًا بالتجهيزات والإمكانات الموجودة داخله، مشيرًا إلى أنه يمثل متنفسًا لأسر الزراعيين وأهالي سوهاج، واستمع إلى شرح مفصل من نقيب الزراعيين حول النادي الذي أقيم على مساحة 4200 متر مربع، بتكلفة 3 ملايين جنيه ، ويضم "دار حضانة، حديقة وملاهي للأطفال، وقاعتي أفراح مفتوحة ومغلقة، ومبنى إداري، وكافية، وركن للعائلات".

وزار "الفقي" نادي الشروق الرياضي بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، موجهًا بوضع تصور وخطة واضحة لاستكمال الأعمال الإنشائية بالنادي، وتشمل إنشاء سور، وملعب، وحمام سباحة، وأماكن ترفيهية، لخدمة أبناء المحافظة.