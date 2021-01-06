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بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب

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بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب
قالوا: تلقّين شفهياً من مسؤولين الجامعة قراراً بعدم تجديد عقودنا.. نريد حلاً

بعد 8 سنوات من العمل.. الاستغناء عن ضابطات أمن جامعة الليث لهذا السبب

تنتظر ضابطات أمن الكلية الجامعية بالليث، مصيرهن، بعد أن تلقين شفهياً قراراً بالاستغناء عن خدماتهن، وعدم التجديد لهن بداعي جائحة كورونا والدراسة عن بُعد.

وأشارت المتضررات إلى أنهن أمضين نحو ثمان سنوات تحت رحمة العقود، ويحملن مسمى ضابطات أمن، ويعملن في الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات- لافتاتٍ إلى أنهن تلقين شفهياً من مسؤولات ومسؤولين في الجامعة قراراً بالاستغناء عنهن، وعدم تجديد عقودهن؛ بحجة عدم وجود طالبات، وأن الدراسة عن بُعد.

وطالبت الفتيات العاملات في الكلية مدير جامعة أم القرى بضرورة الوقوف على مشكلتهن، وإلزام الجهة المسؤولة بتجديد العقود معهن، وتثبيتهن على الوظائف الرسمية في الجامعة والاستفادة من خبراتهن الممتدة منذ سنوات.

أمن الكلية الجامعية الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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