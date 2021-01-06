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تمكين المرأة.. 4 عضوات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية

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تمكين المرأة.. 4 عضوات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية تمكين المرأة.. 4 عضوات بالنيابة الإدارية تباشرن سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية

مصراوي Masrawy

01:52 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

تواصل النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي نهجها بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي ودعمها وتمكينها في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بباسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، بأنه خلال الأسبوع الجاري قام عدد من السيدات عضوات النيابة الإدارية، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظات المختلفة.، وهن كلٍ من:

المستشارة الدكتورة: وفية علي العطيفي - أمام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا.

المستشارة: حنان طلعت أبوالعز- أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

المستشارة: شريهان رجب محمد -أمام المحكمة التأديبية للتعليم.

المستشارة: سهيلة محمد سعيد مراد- أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام، حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم١١٧ لسنة ١٩٥٨ في مادته الرابعة على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نص قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته في مادته التاسعة على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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