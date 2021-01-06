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3فبراير.. الحكم في إشكال يطالب بوقف تنفيذ حبس سما المصري

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3فبراير.. الحكم في إشكال يطالب بوقف تنفيذ حبس سما المصري 3فبراير.. الحكم في إشكال يطالب بوقف تنفيذ حبس سما المصري

مصراوي Masrawy

01:51 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل استشكال أقامه المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري لوقف حُكم حبسها لجلسة 3 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

وقال أشرف ناجي في تصريحات لمصراوي، إنه قدّم إشكالا في التنفيذ لوقف حبس سما المصري لحين الفصل في الطعن في قضيتها، مشيرًا إلى طعنه أمام النقض على الحُكم.

وكانت مستأنف المحكمة الاقتصادية، قبلت استئناف سما المصري وخففت حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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