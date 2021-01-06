"هيئة النقل" تُطلق مبادرة استثناء الضمان المالي بالشراكة مع منشآت

★ ★ ★ ★ ★

لمجموعة من الأنشطة.. وقالت: لا توجد مدة محددة للتقديم على الاستثناء

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرتها بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الوطنية الناشئة في أنشطة النقل.

وشملت المبادرة، وفق ما ذكرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، استثناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من متطلب الضمان المالي اللازم للحصول على تراخيص الأنشطة لعام واحد.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة التي ينطبق عليها الاستثناء تتضمن "نشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وتوجيه مركبات الأجرة، وتوجيه الحافلات، وكذلك نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع".

ولفتت "النقل العام"، إلى أن آلية الحصول على الاستثناء تتطلب الحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإرفاق الشهادة عند استكمال إجراءات إصدار الترخيص النهائي من خلال بوابة "نقل".

ولفتت الهيئة إلى أنه لا توجد مدة محددة للتقديم على الاستثناء.

الهيئة العامة للنقل