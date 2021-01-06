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الإمارات تتوصل لاتفاق لتصنيع لقاح "سينوفارم" الصيني محليا

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الإمارات تتوصل لاتفاق لتصنيع لقاح "سينوفارم" الصيني محليا الإمارات تتوصل لاتفاق لتصنيع لقاح "سينوفارم" الصيني محليا

مصراوي Masrawy

01:42 م الأربعاء 06 يناير 2021

أبو ظبي - (د ب أ):

توصلت الإمارات إلى اتفاق لتصنيع اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة أدوية "سينوفارم" المملوكة للصين محليا، إلى جانب تأمين الملايين من الجرعات الجاهزة.

ووفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية فإن البلاد ستبدأ الإمارات إنتاج اللقاح بموجب ترخيص من شركة تصنيع الأدوية الصينية في وقت لاحق من هذا العام، "ليس فقط لتلبية الطلب المحلي، وإنما أيضا الطلب العالمي المتوقع".

وتحدثت الدكتورة نوال الكعبي رئيسة اللجنة الوطنية للإدارة السريرية لفيروس كورونا عن وجود خطة "لتحقيق مناعة القطيع في وقت لاحق من هذا العام بتوزيع اللقاحات على ما يصل إلى 70% من السكان".

وتم أمس الإعلان عن أن الإمارات تلقت ثلاثة ملايين جرعة من لقاح سينوفارم حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات أعلنت في ديسمبر الموافقة على التسجيل الرسمي للقاح سينوفارم.

وأعلنت الصين الأسبوع الماضي الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح، بعدما أعلنت الشركة أنه ثبت أن اللقاح الذي تنتجه فعال بنسبة 3ر79 % في البيانات الأولية من المرحلة النهائية من الاختبارات.

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