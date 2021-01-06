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اعتقالات جديدة في تركيا وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات الطلابية

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اعتقالات جديدة في تركيا وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات الطلابية اعتقالات جديدة في تركيا وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات الطلابية

مصراوي Masrawy

01:32 م الأربعاء 06 يناير 2021

إسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن السلطات ألقت القبض على 14 شخصا آخرين اليوم الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات الطلابية بجامعة بوغازيتشي بإسطنبول، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى 36.

وأظهرت لقطات بثتها وكالة أنباء "ديميرورين" الخاصة وحدات من الشرطة الخاصة وهي تداهم منازل المشتبه بهم، الذين جرى تقييد أيدي بعضهم بعد ذلك واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.

ويتظاهر الطلاب منذ أمس الأول الاثنين احتجاجا على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان لرئيس جديد للجامعة، واصفين التعيين بأنه غير ديمقراطي وبأنه محاولة للحد من الحرية الأكاديمية.

وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا اليوم الأربعاء حظر "كافة أنواع الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات "في منطقة تغطي حرم بوغازيتشي بالجانب الأوروبي من المدينة، وأرجع هذا إلى مكافحة .

إلا أن الطلاب لم يلتزموا بالحظر وتظاهروا أمام مكتب رئيس الجامعة. كما دعا المنظمون إلى تنظيم مسيرة في الجانب الآسيوي من اسطنبول.

ويطالب الطلاب بالحق في انتخاب رئيس الجامعة، وإطلاق سراح الموقوفين.

وعين أردوغان السبت الماضي مليح بولو رئيسا للجامعة. ووفقا لوسائل إعلام تركية فقد ترشح بولو عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 .

ومنذ أن تحولت تركيا إلى النظام الرئاسي التنفيذي في يوليو 2018، أصبح أردوغان صاحب السلطة في تعيين رؤساء الجامعات الحكومية.

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