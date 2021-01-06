أخبار عاجلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل -
الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -
وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط -
هل شارك رجال شرطة وعناصر إطفاء في اقتحام مبنى الكونجرس؟ -
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو -
إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق -
مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا -
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمصنع في بركة السبع

Print
ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمصنع في بركة السبع ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمصنع في بركة السبع

مصراوي Masrawy

01:39 م الأربعاء 06 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين، حملة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع.

وضبطت الحملة 771 كيلو جرام لحوم مُعدة للفرم وغير صالحة للاستخدام الأدمي؛ بمصنع للحوم المجمدة المتخصصة في صناعة "البرجر، الكفتة، السجق" ببركة السبع، وتحرر محضر بالواقعة وتقرر تحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت مديرية والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملات بمختلف مدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

شبكة عيون الإخبارية