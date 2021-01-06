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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح لوحة توزيع كهرباء فريال

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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح لوحة توزيع كهرباء فريال بالصور.. محافظ أسوان يفتتح لوحة توزيع كهرباء فريال

مصراوي Masrawy

01:37 م الأربعاء 06 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال جهد 11 "ك. ف" بحضور المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس إدارة شركة العليا لتوزيع الكهرباء.

ودعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع باعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة التي تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه على مدار 6 أعوام.

وأوضح المهندس سامي أبو وردة، بأن لوحة توزيع كهرباء فريال تتكون من 24 خلية منها 8 خلايا دخول، بجانب 16 خلية للخروج، ويجري تغذية الموزع من مصدرين للتغذية هما محطة محولات شرق ومحطة محولات السيل، فيما يجري تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات أطلس والطابية.

وأكد أبو وردة، أن اللوحة تساهم فى تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وكذا عمل تغذية بديلة لتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة، وهي السنترال وكتراكت 1 ومستشفى أسوان العسكري ومرشح جبل تقوق وإيزيس 2، بجانب التلغراف وكتراكت 2 والمتحف النوبي وإيزيس 1 وجزيرة الغرب، والمرشح الجديد ودار الشباب والمحكمة، ورافع مياه فريال، جزيرة إيزيس، والإذاعة والتليفزيون والمرشح القديم.

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