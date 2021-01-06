أخبار عاجلة

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل -
الإفتاء: 3 شروط لجواز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي -
وزير الخارجية الألماني: السلام لا يجب أن يكون كلمة غريبة في الشرق الأوسط -
هل شارك رجال شرطة وعناصر إطفاء في اقتحام مبنى الكونجرس؟ -
العفو الدولية تدعو جو بايدن لغلق معتقل جوانتانامو -
إحالة عاملين بـ 5 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق -
مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة يعلن تعافي طفلة من كورونا -
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة العامة: إخلاء سبيل متهمين اثنين في واقعة "التعدي على فتاة الفيرمونت"

Print
النيابة العامة: إخلاء سبيل متهمين اثنين في واقعة "التعدي على فتاة الفيرمونت" النيابة العامة: إخلاء سبيل متهمين اثنين في واقعة "التعدي على فتاة الفيرمونت"

مصراوي Masrawy

01:44 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - طارق سمير:
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل المتهمين، سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

شبكة عيون الإخبارية