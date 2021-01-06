اكتساح مذهل.. حزب "بايدن" يقترب من السيطرة على مجلس الشيوخ

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الكونجرس يصادق على خسارة " ترامب " للانتخابات اليوم

فاز الديمقراطيون بسباق واحد في مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا، وتقدموا في انتخابات أخرى، اليوم الأربعاء، ليقتربوا من اكتساح مذهل يمنحهم السيطرة على المجلس، وسلطة دفع أهداف الرئيس المنتخب جو بايدن السياسية.

وتغلب رافائيل وارنوك الواعظ المعمداني من الكنيسة التاريخية لمارتن لوثر كينغ جونيور، على الجمهوري كيلي لوفلر، ليصبح أول سناتور أسود في تاريخ ولاية الجنوب العميق، كما حقق جون أوسوف مخرج أفلام وثائقية، الذي سيصبح أصغر عضو في مجلس الشيوخ في الثالثة والثلاثين من عمره، تقدماً بفارق ضئيل على ديفيد بيرديو الحالي في السباق الآخر، مع عدم توقع النتيجة النهائية حتى وقت لاحق اليوم على أقرب تقدير، وفقاً لـ"رويترز".

والفوز في كلتا المسابقتين سيمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ، مما يؤدي إلى انقسام بنسبة 50-50 ومنح نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس التصويت الفاصل بمجرد توليها هي و"بايدن" لمنصبهما في 20 يناير.

وتمثل هذه النتائج تنصلاً من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في حالة يسيطر عليها الجمهوريون منذ عقود.

وسيجتمع الكونجرس في وقت لاحق اليوم؛ للتصديق على خسارة "ترامب" في الانتخابات؛ بسبب اعتراض عدد من المشرعين الجمهوريين، الذين أعلنوا أنهم سيحاولون رفض بعض إحصائيات الولايات على الرغم من عدم وجود فرصة للنجاح.