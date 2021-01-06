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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: بدء أعمال رصف طريق شمال المطار

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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: بدء أعمال رصف طريق شمال المطار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: بدء أعمال رصف طريق شمال المطار

مصراوي Masrawy

01:14 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم البدء في أعمال رصف طريق منطقة شمال المطار، مشيراً إلى أن الطريق يعد شريان تنمية للمدينة حيث يساهم فى سهولة الوصول للمنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروع سكن بغرب أرض المطار.

وأضاف النجار، أن إدارة الطرق بالجهاز تحت إشراف المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، واصلت أعمال رفع كفاءة طرق ابني بيتك المنطقة السادسة، حيث جار تنفيذ أعمال الرصف بالحي الخامس منطقتي (ر-خ) والحي الثالث منطقة (ي)، كما تم استكمال أعمال رصف شارع ٢ والفاصل بين قطاع (د) وكومباوند دجلة بالمز، وكذا استكمال أعمال رصف شارع ٣ بمشروع سكن مصر.

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