بالصور.. غرامات عدم ارتداء الكمامات وغلق أنشطة مخالفة بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد، وغلق عدد من المحال والأنشطة التجارية المخالفة لإجراءات الوقاية من الفيروس.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الحملات التي شنتها الأجهزة التنفيذية خلال الساعات الماضية أسفرت عن تغريم 36 مواطنًا وتحصيل الغرامة الفورية المقررة بـ 50 جنيهًا للمخالفة الواحدة؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، فيما جرى ضبط وغلق عدد من المحال المخالفة لمواعيد الغلق، بينها محل أدوات منزلية ومحطة وقود.

كما جرى غلق مركزًا للدروس الخصوصية بمنطقة "دلتا عبداللطيف" بالزقازيق، وغلق مقهى مخالف يُقدم شيشة لروادها، ومصادرة 10 "شيشة"، فضلًا عن غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية؛ لإدارتها بدون ترخيص.