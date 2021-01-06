أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
جونسون: توزيع 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى بريطانيا -
الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"علق رقبته في السقف".. انتحار شاب في المعصرة وجهود لكشف الأسباب

Print
"علق رقبته في السقف".. انتحار شاب في المعصرة وجهود لكشف الأسباب "علق رقبته في السقف".. انتحار شاب في المعصرة وجهود لكشف الأسباب

مصراوي Masrawy

01:17 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- طارق سمير:

استسهل شاب فكرة الانتحار، ونفذها كما أراد بتعليق رقبته في سقف حجزته بمنطقة المعصرة، تاركا خلفه لغز كبير عن سبب قتل نفسه.

رجال أمن قسم شرطة المعصرة، يكثفون من جهودهم للوصول إلى سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تبين من التحريات الأولية أن المتوفى في العشرينات من عمره، يوجد في رقبته آثار علامات من المشنقة المعدة سلفا.

من جانبها، صرحت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ونقلها إلى مشرحة زينهم، فيما استمعت لأقوال أهليته الذين أبدوا استغرابهم من الواقعة وتفاجئهم بما جرى، لعدم وجود بوادر من المتوفى تشير إلى نية انتحاره.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

شبكة عيون الإخبارية