"علق رقبته في السقف".. انتحار شاب في المعصرة وجهود لكشف الأسباب

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق سمير:

استسهل شاب فكرة الانتحار، ونفذها كما أراد بتعليق رقبته في سقف حجزته بمنطقة المعصرة، تاركا خلفه لغز كبير عن سبب قتل نفسه.

رجال أمن قسم شرطة المعصرة، يكثفون من جهودهم للوصول إلى سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تبين من التحريات الأولية أن المتوفى في العشرينات من عمره، يوجد في رقبته آثار علامات من المشنقة المعدة سلفا.

من جانبها، صرحت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ونقلها إلى مشرحة زينهم، فيما استمعت لأقوال أهليته الذين أبدوا استغرابهم من الواقعة وتفاجئهم بما جرى، لعدم وجود بوادر من المتوفى تشير إلى نية انتحاره.