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ضبط مقاول هارب من 264 حكم قضائي متنوع في الإسكندرية

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ضبط مقاول هارب من 264 حكم قضائي متنوع في الإسكندرية ضبط مقاول هارب من 264 حكم قضائي متنوع في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:58 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مقاول هارب من 264 حكم قضائي متنوع في الإسكندرية .

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا، مفادها اختباء محكوم عليه هارب "مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية"، مطلوب التنفيذ عليه في (264) حكم قضائي متنوع في قضايا "تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص، "بإجمالي مدد حبس بلغت 73 سنة وكفالات بلغت 110 ألف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه بمنطقة المندرة قبلي بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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