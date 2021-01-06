شهادات تمريض مزورة.. كشف كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا بالغربية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت بقيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" للتدريب على الخدمات التمريضية - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجال (التمريض - الإسعافات الأولية) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – استمارات تقديم وطلبات التحاق للأكاديمية ونماذج امتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر) بفحصه فنياً تبين احتوائه على البرامج المستخدمة في عمليات التزوير ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واصطناع الشهادات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .