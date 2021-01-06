أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
جونسون: توزيع 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى بريطانيا -
الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

شهادات تمريض مزورة.. كشف كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا

Print
شهادات تمريض مزورة.. كشف كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا شهادات تمريض مزورة.. كشف كيان تعليمي وهمي للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا

مصراوي Masrawy

12:56 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا بالغربية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أفادت بقيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" للتدريب على الخدمات التمريضية - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجال (التمريض - الإسعافات الأولية) تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة – مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – استمارات تقديم وطلبات التحاق للأكاديمية ونماذج امتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات استلام نقدية تفيد استلام مبالغ مالية) ، وكذا (جهاز كمبيوتر) بفحصه فنياً تبين احتوائه على البرامج المستخدمة في عمليات التزوير ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه واصطناع الشهادات المزورة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

بالأرقام.. وزيرة الصحة تكشف وضع كورونا في مصر

شبكة عيون الإخبارية