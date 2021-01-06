أخبار عاجلة

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر -
الخميس.. عودة "واقع افتراضي" لياسمين محفوظ على الراديو 9090 -
رسميًا.. قرار بتصفية "الحديد والصلب" وفصل المناجم في شركة مستقلة -
كورونا.. فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة و527 حالة إضافية بالكويت -
"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان إلى 79% حتى نهاية 2020 -
تنبيه لـ "الأرصاد": استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير -
"صحة عسير" تجري 96 عملية استبدال مفاصل -
شاهد.. معلمة بحائل تعاهد طالباتها بجوائز تشجيعية طيلة الفصل الدراسي -
جونسون: توزيع 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا على مستوى بريطانيا -
الصحة الفلسطينية تسجل اللقاح الروسي للاستخدام الطارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إنجاز 961404 اختبارات عبر "بوابة التدرب الإلكتروني" في "التدريب التقني"

Print
إنجاز 961404 اختبارات عبر "بوابة التدرب الإلكتروني" في "التدريب التقني" إنجاز 961404 اختبارات عبر "بوابة التدرب الإلكتروني" في "التدريب التقني"
المؤسسة: بعد رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم.. لتوفير تجربة مستقرة

إنجاز 961404 اختبارات عبر

أنجزت بوابة التدرب الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 961404 اختبارات "عن بُعد"، للتخصصات النظرية في جميع التخصصات بالمؤسسة، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الخوادم لتوفير تجربة مستخدم مستقرة وآمنة لاختبار المتدربين والمتدربات.

وتمّ تدشين خط ساخن مع الدعم الفني للفرع الرئيس لشركة (blackboard) في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ عمليات الدعم لتقديم الدعم الفني للمتدربين والمتدربات المسجلين في مختلف التخصصات.

جاء ذلك حرصاً على تنفيذ جميع الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، وكان العمل يتم على مدار الساعة لتقديم الخدمات كافة للمستفيدين من خدمات البوابة.

وسُخرت الجهود لمواجهة الضغط المتوقع على بوابة التدرب الإلكتروني، حيث بلغ إجمالي خدمات الدعم الفني والمساندة خلال هذا الفصل التدريبي 29209 خدمات دعم ومساندة وتعريف وتوعية للمستخدمين لخدمات بوابة التدرب الإلكتروني.

وتمّت معالجة حرمان أكثر من 60 ألف طالب مختبر ليتمكنوا من تنفيذ الاختبارات الإلكترونية على منصة التدرب الإلكتروني.

وأثنى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على الجهود المبذولة من قِبل الإدارة العامة للتدرب الإلكتروني، مؤكداً أن البنية التقنية والتدريب الإلكتروني الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات مع وجود مدربين ومدربات متخصّصين كان له الدور الكبير بالنجاح في عملية تنفيذ الاختبارات عن بُعد بكل سلاسة وجودة.

وأكّد أن جميع الجهود المبذولة تصب في مصلحة المتدربين والمتدربات وتسهم في تطوير قدراتهم، وذلك لتحقيق حرص وتطلعاتها في تطوير الكوادر الوطنية، وهو إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 التي تسعى المؤسسة لعكسها على مخرجات التدريب.المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصحف اللبنانية: تصريحات جبران باسيل نسفت احتمالات تشكيل الحكومة

الصحف اللبنانية: تصريحات جبران باسيل نسفت احتمالات تشكيل الحكومة

ازاي الحكومة بتتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم.. مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يجيب

ازاي الحكومة بتتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم.. مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يجيب

البيت الأبيض: تنكيس الأعلام فوق مبان الحكومة لتكريم ضابطين قُتلا باقتحام الكونجرس

البيت الأبيض: تنكيس الأعلام فوق مبان الحكومة لتكريم ضابطين قُتلا باقتحام الكونجرس

"تيار المستقبل" اللبناني: تشكيل الحكومة الإصلاحية ينتظر توقيع الرئيس

"تيار المستقبل" اللبناني: تشكيل الحكومة الإصلاحية ينتظر توقيع الرئيس

شبكة عيون الإخبارية