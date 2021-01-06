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"الشؤون الصحية" بالشورى تناقش تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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"الشؤون الصحية" بالشورى تناقش تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون "الشؤون الصحية" بالشورى تناقش تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
عن بُعد.. اللجنة أقرّت عددًا من التوصيات تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس

عقدت اللجنة الصحية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس.

وناقش الاجتماع المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات على التقرير؛ تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس والتي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس؛ حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.

يُذكر أن اللجنة الصحية تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يَرِد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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