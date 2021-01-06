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نائب بـ"الشيوخ" يطالب بوضع خطة لتحويل المركبات الزراعية للعمل بالطاقة النظيفة

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نائب بـ"الشيوخ" يطالب الحكومة بوضع خطة لتحويل المركبات الزراعية للعمل بالطاقة النظيفة نائب بـ"الشيوخ" يطالب بوضع خطة لتحويل المركبات الزراعية للعمل بالطاقة النظيفة

مصراوي Masrawy

01:06 م الأربعاء 06 يناير 2021

مصراوي

قال اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، مشيدًا بفعاليات المؤتمر الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي افتتحه الرئيس ، إنه يطالب بوضع خطة لتحويل جميع المركبات ووسائل النقل؛ بما فيها إحلال وتحويل المركبات والآلات الزراعية للعمل بالطاقة النظيفة والمعدات والآلات العاملة في مجالات الصناعة والتشييد والبناء والإسكان ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. وغيرها.

وأضاف رسلان، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه يطالب أيضًا بتعميم الحوافز التمويلية التشجيعية لتحويل جميع المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية للحفاظ على البيئة من التلوث وتوفر من التكاليف التي تنفق جراء شراء (البنزين والسولار)؛ مما يساعد في تحسن الحالة المعيشية للمستخدمين.

وأكد النائب أن المبادرة الرئاسية سوف تسهم أيضًا في الاستفادة القصوى من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه ، والتي ستعمل على حفظ التوازن البيئي وتخفض التكاليف وتسهم في تحسن الصحة العامة؛ والتي تؤدي الانبعاثات الدخانية إلى التأثير السلبي عليها، خصوصًا بعد نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولأول مرة في التاريخ، من الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصدير.

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