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القوى العاملة ترد رسميا على أنباء صرف 500 جنيه للأسر غير القادرة على العمل

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القوى العاملة ترد رسميا على أنباء صرف 500 جنيه للأسر غير القادرة على العمل القوى العاملة ترد رسميا على أنباء صرف 500 جنيه للأسر غير القادرة على العمل

مصراوي Masrawy

12:56 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

حذرت وزارة القوى العاملة، من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل في الأوضاع الحالية.

ونفت الوزارة في بيان اليوم، ما تردد عبر المواقع الإلكترونية الوهمية والمزيفة ما نشر عن منح الوزارة كل مواطن مبلغ 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل، وتطلب من المواطنين التسجيل بالموقع المزيف.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وليس وزارة القوى العاملة والهجرة "وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg

وأهابت الوزارة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.

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