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حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد حسين زين يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

12:56 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في كل خطواته التي تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

كما توجه بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا على دور الوطنية للإعلام في تعزيز روح التسامح وقبول الأخر واحترام الأديان وتقديم محتوي اعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز أيضا روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم في مواجهة كافه التحديات. ​

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مصراوي Masrawy

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