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الرئيس يجتمع برئيس المخابرات العامة

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الرئيس السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة الرئيس يجتمع برئيس المخابرات العامة

مصراوي Masrawy

12:51 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات أخيرة على الصعيد الخارجي.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.

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مصراوي Masrawy

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