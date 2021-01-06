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إحباط ترويج 795 كيلو كبده فاسدة في الفيوم

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إحباط ترويج 795 كيلو كبده فاسدة في الفيوم إحباط ترويج 795 كيلو كبده فاسدة في الفيوم

مصراوي Masrawy

12:44 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها (795 كيلو جرام "كبدة مُجمدة" فاسدة نتيجة سوء التخزين وغير صالحة للاستهلاك الأدمي) بحوزة قائد السيارة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على ثلاجات المجمدات الكائنة بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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