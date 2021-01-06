أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات أمنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (4) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.