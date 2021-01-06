ضبط صاحب شركة لحجبة 3900 كمامة و30 أسطوانة غاز أكسجين بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب شركة تجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص لحجبة 3900 كمامة و30 اسطوانة غاز اكسجين عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة إخطارا يفيد بضبط مالك إحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3900 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، و30 أسطوانة غاز أكسجين، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.