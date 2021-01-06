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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بداخله 400 ألف كمامة في الدقهلية

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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بداخله 400 ألف كمامة في الدقهلية ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بداخله 400 ألف كمامة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:42 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث ، مصنع غير مرخص بالدقهلية لإنتاج الكمامات الطبية بداخله 400 ألف كمامة.

كانت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام (مالك مكتب لبيع المستلزمات الطبية – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس)، بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بأحد المنازل كائن بإحدى قرى دائرة مركز شرطة الستاموني.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته داخل المصنع (400 ألف كمامة معدة للبيع، و2 ماكينة لتصنيع الكمامات، و65 بكرة رول تستخدم في إنتاج الكمامات زنة الواحدة 15كيلو جرام، و8850 كرتونة فارغة معدة لتعبئتها بالكمامات) .

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بنشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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