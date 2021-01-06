التجارة في كورونا.. ضبط صاحب شركة لحجبة 20 أسطوانة غاز أكسجين من التداول في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات بدون ترخيص لحجبة 20 أسطوانة غاز أكسجين عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة، إخطارا يفيد بضبط المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص"، بحوزته 20 أسطوانة غاز أكسجين "ممتلئة"، تم حجبها عن التداول بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.