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هولندا تبدأ حملتها للتطعيم ضد

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هولندا تبدأ حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا هولندا تبدأ حملتها للتطعيم ضد

مصراوي Masrawy

01:07 م الأربعاء 06 يناير 2021

امستردام- أ ش أ:

بدأت هولندا، الأربعاء، حملتها للتطعيم ضد المستجد، وذلك بعد حوالي أسبوعين من بدء أغلب دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "فرانس 24" - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن الأولوية في التطعيم ستكون لطواقم دور رعاية المسنين والعاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات.

وكانت الهولندية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تأخر بدء حملتها للتطعيم ضد المرض.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قد أبلغ برلمان بلاده أمس الثلاثاء أن السلطات ركزت الاستعدادات على اللقاح "سهل التعامل" الذي تصنعه جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا - والذي لم يتم ترخيصه بعد للاستخدام في الاتحاد الأوروبي - وليس اللقاح الأمريكي التابع لشركة فايزر .

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مصراوي Masrawy

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