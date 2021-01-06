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وزير يوجه بميكنة العمل بالشركة العامة لتجارة الجملة في بورسعيد

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وزير التموين يوجه بميكنة العمل بالشركة العامة لتجارة الجملة في بورسعيد وزير يوجه بميكنة العمل بالشركة العامة لتجارة الجملة في بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:50 م الأربعاء 06 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بميكنة العمل بفرع الشركة العامة لتجارة الجملة في حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وشدد وزير التموين، خلال تفقده فرع الشركة، على رفع كفاءة مخازن الشركة، وتطبيق منظومة مميكنة لإدارة المخازن والسلع ومنظومة العمل بالكامل، وذلك لسرعة وسهولة التعرف علي السلع غير المتوفرة بكميات كافية والعمل على زيادتها.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح ، بتدعيم البنية الأساسية للسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي.

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