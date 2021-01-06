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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بميكنة العمل بفرع الشركة العامة لتجارة الجملة في حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

وشدد وزير التموين، خلال تفقده فرع الشركة، على رفع كفاءة مخازن الشركة، وتطبيق منظومة مميكنة لإدارة المخازن والسلع ومنظومة العمل بالكامل، وذلك لسرعة وسهولة التعرف علي السلع غير المتوفرة بكميات كافية والعمل على زيادتها.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتدعيم البنية الأساسية للسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي.