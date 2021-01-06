إطلاق اسم طبيب متوفي بكورونا على مدرسة بكفر الزيات

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرار اليوم الأربعاء، بإطلاق إسم الشهيد الطبيب ربيع النجار المتوفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا علي معهد فتيات كفر يعقوب الإعدادي، بمركز كفر الزيات.

كما قرر رحمي إطلاق إسم الطبيب محمد حمدي عاشور على مدرسة أبو الغر للثانوية المشتركة التابعة لمركز كفر الزيات.

أكد محافظ الغربية أن إطلاق إسم الشهيد على المدارس يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية لخدمة أهالي الغربية، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم في مواجهة فيروس كورونا.