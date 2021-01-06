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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في حي المناخ ببورسعيد.

واطمأن وزير التموين، خلال تفقده فرع الشركة، على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك جودتها وتواريخ صلاحيتها، وأسعارها، كما أطلع على طرق تخزين السلع بالطرق الصحية السليمة ومستوى النظافة.

وتختص الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر أو من خلال الغير، بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية، من خلال فروع ومخازن الشركة المنتشرة في المحافظات بما يخدم مصالح المواطنين.