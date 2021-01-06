صور.. محافظ المنوفية يسلم 40 قرضًا حسنًا لأصحاب الحرف

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهى:

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 40 قرض حسن علي أصحاب الحرف اليدوية والمهن والمشروعات المتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق بين جمعية الأورمان بالمنوفية، وأحد البنوك القومية المصرية "بنك القاهرة".

وذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على دعم المشروعات والصناعات اليدوية وأصحاب الحرف للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من محدودي الدخل لخلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور المستشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالمنوفية.

وأوضح مدير جمعية الأورمان أنه خلال عام 2020، قد وُزع 180 قرض حسن علي الحالات الأكثر احتياجًا بقيمة إجمالية مليون و260 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة، مضيفًا بأن الجمعية وزعت 10 منافذ لبيع المواد الغذائية "كشك" فضلا عن تزويده بالبضائع "مواد غذائية" وثلاجة ديب فريزر بتكلفة 210 ألف، مؤكداً على تحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وأعرب أصحاب المشروعات عن سعادتهم باهتمام محافظ المنوفية بالفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة وآمنة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

فيما أشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمته.