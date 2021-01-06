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بسبب الشبورة.. تصادم مروع بين 7 سيارات بـ"إسكندرية- مطروح" الساحلي- صور

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بسبب الشبورة.. تصادم مروع بين 7 سيارات بـ"إسكندرية- مطروح" الساحلي- صور بسبب الشبورة.. تصادم مروع بين 7 سيارات بـ"إسكندرية- مطروح" الساحلي- صور

مصراوي Masrawy

12:27 م الأربعاء 06 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم مروع بين 7 سيارات، صباح اليوم الأربعاء، بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي، بسبب الشبورة المائية.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالكيلو 57 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي أمام قرية "الريفيرا".

انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة المرور رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم 7 سيارات "ملاكي ونقل ونقل ثقيل" بسبب الشبورة المائية.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "معدول.ع.ب.ع" 64 عاما، و"عبد الله.م.ع.ع" 30 عاما، مقيمان بالضبعة محافظة مطروح، دون حدوث إصابات أخرى. تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الحمام المركزي، وإعادة تسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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