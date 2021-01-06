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في زيارة رسمية.. الفيصل يستقبل رئيس «فيفا» في الرياض

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تأتي الزيارة في إطار تأكيد دور الريادي على خارطة كرة القدم العالمية

في زيارة رسمية.. الفيصل يستقبل رئيس «فيفا» في الرياض

فتَح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ملف سبل تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.

ووصل رئيس الاتحاد الدولي إلى الرياض في زيارة رسمية، الأربعاء، وكان في استقباله وزير الرياضة، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد دور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة بين الطرفين.

وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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