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"تعليم ينبع" يودع 21 مليون ريال لـ14 ألف طالب وطالبة من المستفيدين

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"تعليم ينبع" يودع 21 مليون ريال لـ14 ألف طالب وطالبة من المستفيدين "تعليم ينبع" يودع 21 مليون ريال لـ14 ألف طالب وطالبة من المستفيدين
شملت الطلاب والطالبات بـ"العام ومدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة"

أودعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع بنظام الصرف السريع، أكثر من 21 مليون ريال لأكثر من 14 ألف طالب وطالبة من المستفيدين من برامج خدمات الطلاب.

وشمل الإيداع، الطلاب والطالبات بالتعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء وبنات المعلمين والمعلمات المتوفين، إضافة إلى طلاب جبل رضوى والقرى النائية والإعاقة الجسمية والصحية.

ودعت الإدارةُ الطلابَ والطالبات وأولياء الأمور، إلى مراجعة حساباتهم البنكية؛ للتأكد من الإيداع؛ منوهة بما توليه من دعم ورعاية واهتمام بالطلاب والطالبات والعملية التعليمية وما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ ليكونوا لَبِنَة صالحة لأنفسهم ووطنهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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