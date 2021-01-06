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بسبب كورونا.. يكشف ما يحدث في شوارع لندن الآن

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بسبب كورونا.. فيديو يكشف ما يحدث في شوارع لندن الآن بسبب كورونا.. يكشف ما يحدث في شوارع لندن الآن
من اليوم الأربعاء حتى منتصف فبراير.. سجلت أكثر من 75 ألف وفاة

بسبب كورونا.. فيديو يكشف ما يحدث في شوارع لندن الآن

شوارع باردة يلفها الضباب حتى تكاد تظلم نهارًا، المحلات مغلقة وقد رفعت لافتات "حتى إشعار آخر"؛ بينما عابر هنا أو هناك يقطع الطريق مسرعًا ليعود إلى بيته، إنها شوارع وسط لندن التي سادها الهدوء بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق وطني شامل لمدة ستة أسابيع؛ للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وحسب موقع "يورو نيوز"، تُعتبر بريطانيا التي سجلت حتى الآن أكثر من 75 ألف وفاة، من أكثر دول أوروبا تضررًا جراء الوباء. وتفاقم الوضع فيها مع تفشي السلالة الجديدة من الفيروس؛ مما أدى إلى ارتفاع وتيرة الإصابات إلى أكثر من خمسين ألف حالة جديدة في اليوم وصولًا إلى حوالى 59 ألف حالة يوم الاثنين الماضي.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين أن "من الواضح أننا في حاجة إلى بذل المزيد"، معلنًا فرض إغلاق في كل أنحاء إنجلترا بدءًا من فجر الأربعاء حتى منتصف فبراير؛ فيما أُغلقت المدارس اعتبارًا من الثلاثاء. لندن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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